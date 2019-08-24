بوشناف يمنع استيراد المواشي دون رقابة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارا بمنع السماح لدخول المواشي المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية.

واشترط القرار للسماح بدخول واستيراد المواشي إبراز الإذن الممنوح من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية حفاظاً على صحة المواطن وسلامة الثروة الحيوانية بعد تنامي ظاهرة التسيب في دخول المواشي دون المرور على الرقابة المختصة.

وأشار القرار الذي نشرته “داخلية المؤقتة” إلى أن الإدارة العامة لأمن المنافذ ستتولى التنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية لوضع آلية عمل مسبقة بشأن الإجراءات اللازمة لمنح إذن استيراد المواشي.

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