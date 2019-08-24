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القبض على شخصين من دولة السودان بتهمة تهريب السيارات إلى السودان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 أغسطس 2019 (وال) –  تمكن عناصر قســـم التحـــريات العـــامة من القبض على شخصين من دولة السودان كونهم يقومان بتهريب  السيارات إلى دولة السودان .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إن عناصر التحريات تمكنوا من القبض على المدعو “ع ي ع “، والمدعو “ص ا ح ” على متن مركبة آلية كيا نوع “فيستو”، لافتًا إلى أنه عند الاستدلال معهم اتضح أن أحدهم من يقطن في مدينة بنغازي والأخر يقطن في المرج .

والمسماري أوضح أنه عند التوسع في الاستدلال معهم اعترف الطرف الأول بأنه يقوم بعرض السيارات للبيع لأشخاص مقيمون في دولة السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي .

وأشار إلى أن عناصر التحريات قاموا بتفتيش هاتفه الخاص به، وتم العثور على محدثات مع عدة أشخاص من دولة السودان .

واعترف الجاني – بحيل المسماري – أنه يقوم بشراء السيارات وبيعها في دولة السودان عن طريق مدينة الكفرة .

ولفت إلى أنه تم استكمال المحضر معه، هو والطرف الثاني  وتقديمه إلى النيابة العامة . (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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