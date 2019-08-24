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عتيقة بشير: الصراع بمرزق بين الأهالي وتشاديين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير تأكيدها على مأساوية الأوضاع في مدينة مرزق بعد تهجير السكان وحرق المنازل والبيوت في عدة أحياء بالمدينة.

ذكرت عتيقة بشير لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف لأنه- بحسب وصفها- صراع وطني بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة.

وطالبت عتيقة بضرورة إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية التي كانت محل إنكار من قبل شخصيات اعتبارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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