معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة يصدر قرارا بتشكيل لجنة أمنية للتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط

بنغازي 24 اغسطس 2019 (وال) – قرر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتشكيل لجنة أمنية للتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط بشأن توزيع الوقود على المحطات الكائنة بمدينة الكفرة، واستلام كميات الوقود المخصصة للمحطات في المدينة، والإشراف والمتابعة على تفريغ الوقود على المحطات وآلية بيعه للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أعمال منع تهريب الوقود من قبل الوزارة، واستفادة المواطنين منه، خاصة بعد نجاح عملية تنظيم توزيعه في مناطق الجنوب الغربي من قبل وزارة الداخلية. (وال – بنغازي)

بوشناف

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