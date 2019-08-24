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محمد الزبيدي: الميليشيات تلتقط أنفاسها الأخيرة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، إن سيطرة الجيش على المجال الجوي بالكامل، بعد القضاء على مهبط الطائرات التركية التي حصلت عليها الميليشيات، يبشر بقرب انتهاء معركة الجيش ضد الإرهاب.

وأضاف الزبيدي، في تصريحات لـ «الغد»، أن استهدف الجيش معسكر الكيمياء بتاجوراء، ونجاحه في محاضر الميليشيات وتدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان، يؤكد أن الميليشيات تلتقط أنفاسها الأخيرة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • من اخطاء الجيش الوطنى السماح بتصدير النفط ليستغل لتمويل المليشيات الارهابية وهؤلاء المرتزقة ولو تم تجفيف منابع تمويلهم سيهزموا لهذا يجب ايقاف تصدير النفط طالما ان العائد يذهب للمليشيات الارهابية ولحين استكمال التحرير او تحويل العائد لصندوق خاص بالامم المتحدة ليوزع بالعدل على كل الليبيين .

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