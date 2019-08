محمد الزبيدي: الميليشيات تلتقط أنفاسها الأخيرة

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، إن سيطرة الجيش على المجال الجوي بالكامل، بعد القضاء على مهبط الطائرات التركية التي حصلت عليها الميليشيات، يبشر بقرب انتهاء معركة الجيش ضد الإرهاب.

وأضاف الزبيدي، في تصريحات لـ «الغد»، أن استهدف الجيش معسكر الكيمياء بتاجوراء، ونجاحه في محاضر الميليشيات وتدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة وسيارة مصفحة في غريان، يؤكد أن الميليشيات تلتقط أنفاسها الأخيرة.

