‏ تفاصيل اجتماع “وليامز” و”صنع الله”

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز أمس الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة. ‏

وأكدت نائبة الممثل الخاص أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. كما أكدت مجدداً أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي.

