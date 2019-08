قدمت شعبة الهلال الأحمر الليبي فرع البوانيس، بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي البوانيس، مساعدات للعائلات النازحة من مدينة مرزق والموجودة بمناطق البوانيس وتمنهنت وسمنو والزيغن.

وشملت المساعدات العديد من أصناف السلع التموينية والغذائية.

