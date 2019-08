أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارا بمنع السماح لدخول المواشي المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية.

واشترط القرار للسماح بدخول واستيراد المواشي إبراز الإذن الممنوح من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية حفاظاً على صحة المواطن وسلامة الثروة الحيوانية بعد تنامي ظاهرة التسيب في دخول المواشي دون المرور على الرقابة المختصة.

