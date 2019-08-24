داخلية المؤقتة تبحث سير عمل مصلحة الجوازات في المنطقة الشرقية

بحث وزير داخلية الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية، وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي فرع المصلحة بمقر مديرية أمن بنغازي.

ووفقا للمكتب الإعلامي التابع للداخلية فقد بحث الاجتماع كذلك الحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر، إضافة إلى إمكانية إصدار وثائق سفر مؤقتة للمرضى وجرحى القوات المسلحة بالتنسيق مع جمهورية مصر، بما يكفل تلقيهم العلاج اللازم وخاصة الحالات الحرجة، لحين إيجاد حل جذري ينهي المشكلة.

وتناول الاجتماع آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة، بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تسييسها واستخدامها خارج نطاق القضاء والقانون.

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