حجاج مدينة درنة يصلون إلى مدينتهم

استقبل أهالي مدينة درنة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام الذين وصلوا إلى مطار طبرق.

مراسل قناة ليبيا رافق الحجاج من لحظة وصولهم إلى المطار إلى أن وصلوا ساحة الصحابة بدرنة، حيث استقبلوا استقبالا كبيرا أمام مسجد الصحابة من قبل ذويهم وأهالي المدينة في أجواء سادها الفرح والسرور.

هذا وكان شباب الكشاف وشبيبة الهلال الأحمر، مصحوبين بحافلات الأندية الرياضية بدرنة، في انتظار الحجاج قبل موعد الطائرة بساعات وحتى هبوطها في مطار طبرق الدولي، حيث قاموا بمساعدة الحجاج ونقل حقائبهم وتحميلها على السيارات والحافلات متوجهين بعد ذلك إلى مدينة درنة.

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