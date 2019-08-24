المسماري : أبواق الإخوان المسلمين وراء شائعة استهداف المدنيين في طرابلس

نفى الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ما أوردته ما وصفها بقنوات الضلال وأبواق الإخوان المسلمين بشأن اقدام القوات الجوية المسلحة العربية الليبية على سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقاً لتقارير صادرة عن ذات الجهات .

وأكد المسماري أن القوات الجوية أكدت بأن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير الى اصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا