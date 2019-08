مصلحة الجمارك: مصراتة تصدر قائمة أكبر الموانئ الليبية استقبالا للسيارات المستوردة

كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك ومدير المكتب الإعلامي فيها الرائد فهمي الماقوري عن واردات ليبيا من السيارات والأغنام والأبقار في موانئ مصراتة وبنغازي وطرابلس خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الماقوري في تصريحات أن ميناء مصراتة تصدر قائمة أكبر الموانئ الليبية استقبالا للسيارات المستوردة إذ بلغ عددها 161,171 سيارة. وأشار الناطق باسم مصلحة الجمارك إلى أن ميناء مصراتة استقبل في يوليو 174,117 رأس غنم بالإضافة إلى 249 رأسا من الأبقار.

