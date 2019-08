توقع المحلل السياسي، محمد الزبيدي، أن الميليشيات ستحاول خلال الأيام القادمة، تشتيت قوات الجيش من خلال تنفيذ عمليات نوعية في الجنوب لمنع القوات من مواصل التقدم في كافة محاولة طرابلس والمدن المجاورة للقضاء نهائيا على الإرهاب.

ويسهم الجنوب الليبي بنحو نصف إنتاج ليبيا من النفط بمقدار نصف مليون برميل يومياً، بينما يشكل انتشار الجماعات المسلحة تحدياً أمام التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.

ويزخر الجنوب الليبي بثروات نفطية ومنجمية جعلته محط أنظار التنظيمات المتطرفة، حيث تملك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في القارة الأفريقية يقدر بـ 3.94 % من احتياطي العالم. إضافة إلى مناجم الذهب التي اكتشفت عام 2011 والتي يبقي أهمها منجم مدينة الكفرة الذي تسيطر عليه المجموعات.

The post محلل سياسي يتوقع حدوث عمليات إرهابية في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية