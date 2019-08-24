سلاح الجو ينفذ عدة ضربات لمواقع مليشيات الوفاق

العنوان_طرابلس أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية العربية الليبية تنفيذ طائراتها عدة ضربات اليوم السبت لأهداف تابعة لمليشيات الوفاق كانت كالآتي : 1. تجمع لمليشيات ومرتزقة جويلي بداية وادي الحي عند مدرسة مداكم . 2. مخزن ذخيرة شمال كوبري السواني بواحد كيلومتر . 3.استهداف دبابة T55 وعربتان مسلحتان عند كوبري السواني . غرفة عمليات القوات الجوية …
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صحيفة العنوان الليبية
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