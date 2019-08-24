اخبار ليبيا الان

اللواء المنفور : سلاح الجو مستمر في استهداف أي هدف معادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن مقاتلات سلاح الجو نفذت عدة ضربات وغارات اليوم السبت استهدفت العديد من الأهداف .

المنفور أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن الغارات استهدفت تجمع لمليشيات ومرتزقة المدعو “أسامة جويلي” بداية وادي الحي عند مدرسة “مداكم”، إضافة إلى استهداف مخزن ذخيرة شمال كوبري السواني بواحد كيلومتر .

وذكر أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت دبابة نوع “T55” وعربتان مسلحتان عند كوبري السواني تابعة لقوات الوفاق .

يشار إلى أن المنفور أعلن أن مقاتلات سلاح الجو سيستهدف من خلال السيطرة الكاملة على الأجواء الليبية والمراقبة المستمرة أي هدف متحرك للمليشيات الإرهابية .

وقال إن سلاح الجو شن أمس غارات استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء، و تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة اسبيعة، إضافة إلى تدمير سيارة مصفحة في غريان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك