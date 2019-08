قضت محكمة بنغازي، السبت، بإعدام 3 سوريين لإدانتهم بتهريب المخدرات عبر الموانئ الليبية.

وتشهد ليبيا حملات أمنية واسعة ومطاردات شرطية لضبط الخارجين على القانون

The post إعدام 3 سوريين بتهمة تهريب المخدرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية