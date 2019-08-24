مجلس أعيان قبائل الزنتان يؤكد على شرعية المجلس التسييري الصادر عن الحكومة المؤقتة‎

اكد مجلس اعيان الزنتان أن المج لس التسييري الجديد لبلدية الزن تان المكلف من رئيس مجلس الوزرا ء بالحكومة الليبية المؤقتة جاء تنفيذا وإستجابة لقرار قبائل ا لزنتان منذ العام 2014م في إنصي اعها للشرعية بكافة أدواتها إبت داء من مجلس النواب بطبرق مرورا بالقيادة العامة وصولا للحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان .. وقال مجلس اعيان الزنتان في بيان تحصلت بوابة افريقيا الاخب ارية على نسخة منه ان المجلس ا لتسييري جاء لكسر حصار حكومة ال صخيرات المفروض على الزنتان بسب ب موقفها الداعم لتحركات القوات المسلحة نحو العاصمة والمنطقة الغربية …

وأشار البيان الذي صدر الخميس ا لماضي إلى أن رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني لا يتحمل المسؤولية الشخصية كما جاء في بيان الباروني المنتهية صلاحيته بل أنه يحمل صفة رئيس حكومة شر عية من حقها تنفيذ سياستها ومد مستوى خدماتها التنفيذية على كل مدن ليبيا وبأن الثني إستجاب ل واقع حال الزنتان المحاصرة والد اعمة للشرعية منذ 5 سنين وهي رق م هام في المنطقة الغربية قدمت قوافل من الشهداء نصرة للشرعية وللحق .

وفي شأن الإنتخابات البلدية أكد البيان على أن المجلس التسييري سيعمل مؤقتا لحين فتح الإنتخاب ات تحت اشراف اللجنة المركزية ل لإنتخابات البلدية بالحكومة الم ؤقتة وفي أن الرئاسي وحكومته هي من ضربت الإنتخابات ولائحتها و مددت للمجلس البلدي الميت منذ 01-05-2018م حتى يومنا هذا وذلك معيب قانونا فالرئاسي لايحمل ص فة رئاسة حقائب حكومة رفضت مرتي ن أمام قبة برلمان طبرق …

وأضاف البيان أن مجلس الأعيان ه و الممثل الشرعي والوحيد لقبائل الزنتان ، أما البلدية هي جسم خدمي تنفيذي صرف لا تتعدى هذا ا لإختصاص .

وأكد مجلس أعيان الزنتان بأن ال زنتان أقوى من كل أساليب الترهي ب والإبتزاز والمجلس التسييري ل يس أداة فتنة بل لكسر المختنقات ومعاناة المواطن وأن الزنتان ل ا يمكن أن تقبل التبعية للرئاسي وحكومته ومليشياتهم ومن يتبعها من قطاعات الزنتان المدنية وال خدمية والعسكرية .. يعتبر شارد وإستثناء عن القاعدة لايمثل الز نتان ويتحمل مسؤولية نفسه فالزن تان الجهاد لن تكون تحت حداء با شاغا ومستعمرة أردوغان

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