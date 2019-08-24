اللواء منفور يكشف عن حصيلة الضربات الجوية لليوم السبت

ليبيا -كشف اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة عن حصيلة الضربات المنفذة اليوم السبت 24 اغسطس علي عدة أهداف في جنوب طرابلس .

وقال اللواء منفور في تصريح لـ المرصد بأن حصيلة الضربات حتى الساعة العاشرة مساءً قد إستهدفت تجمعاً لمليشيات ومرتزقة أفارقة يتبعون أسامة جويلي في منطقة وادي الحي قرب مدرسة مداكم .

وأضاف منفور أن وجود المرتزقة الأفارقة وخاصة من المعارضة التشادية الذين ينفق عليهم أسامة جويلي من أموال الليبيين لم يعد سراً وبأنهم واضحون للعيان في كل مناطق أسفل الجبل والعزيزية خاصة وورشفانة وماجاورها عامة .

وبالعودة للضربات فقد أعلن اللواء منفور بأنها طالت أيضاً مخزن ذخيرة شمال جسر ( كوبري ) السواني بواحد كيلومتر إضافة لاستهداف دبابة T55 وعربتان مسلحتان عند الجسر نفسه .

وفي ذات السياق نفى منفور تنفيذهم غارة جوية على أي سيارة مدنية في منطقة السواني مؤكداً بأن الصور المتداولة لسيارة قالت وسائل إعلام موالية للإخوان المسلمين بأنها قُصفت جواً تشير ربما إلى تعرضها لتفجير أو الإصابة بمقذوف أرضي أو قاذف من نوع آخر طال الجزء الخلفي منها فقط وهو ضرر لا يمكن أن تسببه إطلاقاً قنابل وصواريخ الطيران ذات القدرة التدميرية العالية.

المرصد – متابعات

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