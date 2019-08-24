وفد من بلدية الشويرف يثمن دور دولة رئيس مجلس الوزراء في خدمة كافة المواطنين ويؤكد دعمه لشرعية الحكومة المؤقتة

قرنادة 24 أغسطس 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت وفدا من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف بحضور سيادة عضو مجلس النواب الأستاذ إبراهيم الزغيد.

وبحث دولة الرئيس خلال الاجتماع احتياجات بلدية الشويرف وسير العمل بها وآليات توفير متطلبات الحياة لكافة المواطنين في هذه البلدية

وثمن الوفد دور دولة الرئيس من خلال عمل الحكومة في كافة أرجاء الوطن، مؤكدين أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية التي تمثل كافة الليبيين وتقدم الخدمة لهم.

وشدد الوفد على دعمه التام لشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لافتين لعدم اعترافهم بأية أجسام موازية مهما ادعت الشرعية. (وال – قرنادة)

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