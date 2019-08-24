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رمزي الرميح يكشف دلالات سيطرة الجيش على المجال الجوي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن تعليمات المشير خليفة حفتر لقوات الجيش واضحة، وهي حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أن سيطرة الجيش على المجال الجوي، يأتي في إطار خطط الجيش النوعية والمركزة لقضاء على الإرهاب وداعميه في الخارج والداخل.

وقال الرميح في تصريحات تليفزيونية، إن قوات الجيش ترفض أي تدخلات خارجية أو أي وصاية دولية وإنها قادرة على دحر الإرهاب من منابعه.

وخلال الأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذه مشكلتنا حتي الليبيين ديما تنسوا في خط واحد في التفكير –
    قالولنا ارهاب بدوا كلهم يبوا يحاربوا الاٍرهاب – قالولنا سيولة كلها بدت تبي السيولة – قالولنا مرزق كلهم بدوا بفكروا في مرزق – قالولنا اتراك كلها بدت تحارب في الأتراك – قالولنا طليان ملهم بدوا يحاربوا في الطليان – قالولنا داعش ملهم بدوا يفكروا في داعش –
    سبحان الله امتى بتنظموا انفسكم زي فريق الكورة – مش في حارس ومدافع ولاعب وسط ومهاجم – مل واحد في الجيش لازم يعرف مكانه – الان سيطرتها عالاجواء – والبر الي مفتوح ختى السيارات الليبية وصل تهريبهم للسودان وتونس والجزاءر وجنوب أفريقيا – !!!!
    والبحر الي تحي منه الأسلحة ويهربوا فيه فالبشر … لمن خليتوه ،،،؟!!!

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