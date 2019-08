رمزي الرميح يكشف دلالات سيطرة الجيش على المجال الجوي

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن تعليمات المشير خليفة حفتر لقوات الجيش واضحة، وهي حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أن سيطرة الجيش على المجال الجوي، يأتي في إطار خطط الجيش النوعية والمركزة لقضاء على الإرهاب وداعميه في الخارج والداخل.

وقال الرميح في تصريحات تليفزيونية، إن قوات الجيش ترفض أي تدخلات خارجية أو أي وصاية دولية وإنها قادرة على دحر الإرهاب من منابعه.

وخلال الأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.

