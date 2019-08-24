المسماري ينفي استهداف القوات المسلحة لسيارة مدنية في منطقة السواني

بنغازي 24 أغسطس 2019 (وال) – نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم السبت، ما أوردته بعض وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الإرهابية بشأن استهداف القوات المسلحة لسيارة مدنية في منطقة السواني، مؤكدًا إن إصابة تلك السيارة لا يمكن أن تسببها ذخائر الطيران.

وقال المسماري، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردًا على ما أوردته قنوات الضلال وأبواق الإخوان المسلمين، تنفي قواتنا الجوية المسلحة العربية الليبية، استهدافها أي سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب طرابلس، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقًا لتقارير صادرة عن ذات الجهات .

المسماري أكد أن الصور الواردة من موقع الانفجار، تشير إلى إصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط، بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران”. (وال – بنغازي)

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