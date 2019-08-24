مدير أمن جردس العبيد يطلع على الترتيبات النهائية لتخريج نحو “400” شرطي لصالح المديرية

جردس العبيد 24 أغسطس 2019 (وال) – تفقد مدير مديرية أمن جردس العبيد عميد “طاهر علي بلحمد” الترتيبات النهائية لتخريج نحو 400 شرطي لصالح المديرية، وذلك تطبيقا لسياسة معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

وبحسب صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، فإن “بلحمد” أجرى جولة داخل قسم التدريب بالمديرية للوقوف على آخر المستجدات لهذه الدورة التدريبية.

وثمن مدير الأمن الجهود التي تبذل بالخصوص، حيث أصدر تعليماته بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل سير العمل على أكمل وجه. (وال – جردس العبيد) أ ف/ ع ع

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