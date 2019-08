المتوسط:

نفى المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري استهداف أي سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس ما أدى لمقتل عدد من المدنيين .

وأضاف المسماري ، أن ” قواتنا الجوية تؤكد بأن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير الى اصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران”.

