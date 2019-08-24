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السيسي: الجيش الوطني يحارب الاٍرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على ثوابت الموقف المصري بشأن ليبيا والمتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية فيها.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، بمقر إقامته في مدينة “بياريتز” الفرنسية، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد أيضا على دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والجماعات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الليبيين بعودة الاستقرار والأمن.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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