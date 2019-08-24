المسماري ينفي قصف سيارة مدنية بالسواني

نفى الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، السبت، أن تكون القوات الجوية التابعة للجيش استهدفت سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس ما أدى لمقتل عدد من المدنيين.

ونقل المسماري عن القوات الجوية قولها إن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير إلى إصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران.

يشار إلى أن مناطق سيطرة قوات الوفاق في محاور طرابلس تشمل العزيزية والساعدية وكوبري الزهراء ومنطقة السواني بن ادم وكوبري السواني والكريمية.

ويسيطر الجيش الوطني على سوق الخميس وامسيحل وكسارات اسبيعة ومدينة اسبيعة بالكامل، وسوق السبت، والمطار، وأجزاء من منطقة الرملة، ومنطقة قصر بن غشير بالكامل.

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