بلدي بنغازي يعلن إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري بالمدينة

أعلنت بلدية بنغازي إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث/الطريق السريع بالمدينة، ابتداء من تقاطعه مع طريق العروبة وحتى شارع الأندلس، وذلك بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بالمدينة.

وأوضح قسم الإعلام ببلدية بنغازي أن الهبوط الذي تعرض له الطريق كان بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث جرت أعمال الردم والدمك حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قبل استشاريي البلدية، وبتنفيذ شركة برقة للمقاولات، وذلك تحت إشراف اللجنة الإشرافية لمشاريع إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية.

