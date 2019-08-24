بمشاركة سلامة.. فرنسا تستضيف اجتماع لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم السبت، إن فرنسا استضافت بالأمس اجتماع (p3+3) لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا، بالعاصمة باريس، وذلك بحضور دول؛ فرنسا ومصر وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت السفارة الفرنسية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الاجتماع تم بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من طرابلس، غسان سلامة، وذلك في سياق خطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 29 يوليو الماضي.

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