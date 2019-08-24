” ثوار طرابلس ” ترد على منتقديها بعد سقوط ” الزيقرا ” في قفص الردع

ليبيا – ردت ” كتيبة ثوار طرابلس” التابعة لداخلية الوفاق اليوم السبت على الإنتقادات الموجهة لها ووصفها بالإجرام واللصوصية عقب إعتقال أحد أبرز قادتها يوم أمس الجمعة في مطار معيتيقة على يد قوة الردع الخاصة وهو محمد عبدالرحمن عبدو الملقب بـ ” الزيقرا ” عندما كان متجهاً إلى تونس لطلب تأشيرة علاج في ألمانيا فيما كشف بعض أصدقائه عبر صفحاتهم بأنه كان ينوي المغادرة دون رجعة بدعوى طلب العلاج ومن ثم تقديم اللجوء .

وعبر منشور من مكتبها الإعلامي نشرته على صفحتها الرسمية البديلة بعد توقف صفحتها الأولى عن النشر قالت ” كتيبة ثوار طرابلس ” بأنها لها ” تاريخ مشرف وملطع بدماء الرجال ” .

وأضافت : ” كتيبة ثوار طرابلس هي من قدمت خيرة قادتها ورجالها دفاعاً عن الأرض والعرض ومازالت تقدم خيرة رجالها وقادتها في ميادين الشرف ضد المتمرد ومليشياته الإرهابية ” في إشارة منها لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر .

رد كتيبة ثوار طرابلس

وطالبت ” ثوار طرابلس ” كل من لا يعرف تاريخها بأن لا حق له بالتكلم عن من وصفتهم بـ ” رجالها وشجعانها ” معتبرة أنها ككتيبة فخر ووسام عز على صدور كل عناصرها.

وختمت بالقول : ” ستظلين أم الكتائب وموطن الشجعان وفخر طرابلس ، نسأل الله ان يتقبل شهدائك ويشفي جرحاك وان يتبث أقدام رجالك الرافضين للظلم والإستبداد وحكم العسكر والفرد ولعق أحذية الطغاة ” .

وكانت الردع قد ألقت الردع على ( الزيقرا ) لسبب لم تعلنه رسمياً لكن مصادر متعددة تحدثت عن تورطه في جريمة قتل وفراره من القضية منذ فترة طويلة ، لكن آخرين إستغربوا إلقاء القبض عليه حالياً رغم أنه كان يتجول طيلة الأشهر الماضية أمام قوة الردع وفي مطار معيتيقة بل وبين محاورها وكأن القضية لم تكن قائلين بأن كل من سيحاول مغادرة المعركة سُيفتح له ملف تُهمة قديمة ويُزج به في السجن .

ويأتي هذا الرد من ثوار طرابلس عقب تهديد أطلقه محمود حمزة آمر مجموعة ( 20/20 ) التابعة لقوة الردع وهي القوة المقاتلة في الكتيبة توعد فيه بالرد على أي تعدي على عناصرهم من قبل ماوصفهم بـ ” شراذم ثوار طرابلس ” وقد بدا رده تفنيداً لما هو متداول عن الأسباب الكيدية لإعتقال ” الزيقرا وإيداعه في قفص السجن ” .

تعليق محمود حمزة

وجاء رد حمزة الذي يصفه خصومه كمشائخ دار الإفتاء مثلاً بأنه ” وهابي مدخلي ” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك التي كانت تحمل إسمه قبل أن يغير إسمها مؤخراً إلى كنيته المعروف بها في التيار الذي ينتهجه وهي ” عبدالله الليبي ” ويكتب من خلالها عن إعتباره الجيش عدو صائل وجب قتاله فيما يصفه السلفيين الآخرين بالوصف الرائج مؤخراً ألا وهو ” صعفوق ” وتعني ” الجاهل المتذاكي والمتطاول على العلماء “.

ووصف حمزة الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن لآمر الردع عبدالرؤوف كارة عناصر كتيبة ثوار طرابلس بأنهم مجرمين ولصوص محملاً إياهم مسؤولية هذه الحرب وإثنين من الحروب السابقة قائلاً لهم بالعامية : ” انتم سبب الخراب والله السبطنات لما تتوجه في اتجاهكم ، الزيقرا الخامر القاتل ، تساويه بالرجال ؟؟ قد أعذر من أنذر “.

وفي ذات السياق كتب أحمد بن سالم المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة عبر حسابه على فيسبوك منتقداً رافضي إعتقال الزيقرا بداعي أنه وغيره يقاتلون الآن دفاعاً عن طرابلس وبأن الوقت ليس مناسباً الآن لتحييدهم عن المعركة.

وأضاف بن سالم مخاطباً هؤلاء في هذا الصدد : ” متى وقته لعند يعلّق رتبة في الإجرام مثلاً ؟ النماذج هذي هي سبب الحروب وخلقت للغزاة حجّة يهجمون بها على العاصمة بداعي تحريرها رغم وجود مجرمين في الطرف الثاني أسوأ ممن هم في طرابلس ” .

كما إعتبر أحمد بن سالم في ذات السياق وهو يهاجم الجيش أيضاً ووصف عناصره بالمغول ، أن من أسباب تأخر نصرهم المتأخر والمتعثر هوالسكوت على المجرمين وتأجيل ردعهم حتى يتغولوا ويصبحوا مجرمين برتب وذلك على حد قوله وتعبيره .

المرصد – خاص

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