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المنصوري: دخول الجيش إلى طرابلس قادم لا محالة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد آمر محاور عين زاره ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري، أن دخول الجيش الوطني للعاصمة قادم لا محالة، وسيحتفل الليبيين بدخول قواته المسلحة في قلب طرابلس.

وطمأن المنصوري في كلمة وجّهها لأهالي طرابلس، أن مسألة الوقت ودخول الجيش، تحتاج لبعض الترتيبات لا أكثر، وأن دخوله لتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وبسط الأمن في كل ليبيا.

وأوضحت قوة عمليات أجدابيا، عبر صفحتها على الفيسبوك، مقطع فيديو، يُظهر اللواء فوزي المنصوري، في لقاء مع بعض أهالي العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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