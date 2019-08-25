قوة الردع الخاصة: لا يوجد شخص في طرابلس اسمه “الزيقرا”

نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة، مصطفى المجعي، أنباء عملية إلقاء القبض على “عبدالرحمن محمد عبدو” الملقب بـ” الزيقرا”، وأن العاصمة لا يوجد فيها شخص بهذا الاسم، وأن لا خلافات بين قادة المجموعات المسلحة في معسكر حكومة الوفاق.

وذكر المجعي في تصريحه لموقع “سبوتنيك”، إن حكومة الوفاق تستعد لـ”المعركة الكبرى” والتي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة، ومحاربة الجيش الوطني والقضاء عليه.

وبالرجوع إلى عملية إلقاء القبض على “الزيقرا”، كشفت مصادر ليبية، إن كتيبة “ثوار طرابلس” توعدت قوة الردع، بعد القبض على أحد قياداتها.

وأشارت المصادر للموقع الروسي، إن “الزيقرا” متهم في عدة قضايا جنائية، ومطلوب للدى الأجهزة المختصة في طرابلس.

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