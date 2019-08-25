فَتح الجزء المُغلق من الطريق السريع ببنغازي بعد الإنتهاء من الصيانة

العنوان_بنغازي

تُنوه بلدية بنغازي بأنه تم إِعادة فَتح للجُزء المُغلق من الطَريق الدائري الثالث -الطَريق السَريع – من تقاطعهِ مع طَريق العروبة -طَريق طرابلس – وحتى شارع الأندلس -جسر معهد الهندسة التطبيقية – بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي ،وذلك بعد أن تمت أعمال صيانة الهُبوط في الطَريق تحت الجسر .

الجَدير بالذِكر أن التسريب الذي أدى إلى الهُبوط في الطَريق ناتج عن إرتفاع مَنسوب المياه الجَوفية، وهو أمر شائع في المناطق المُحيطة بهذا الموقع هذا و جَرت أعمال الردم والدمك بِحسب المواصفات المَطلوبة والمُحددة من طرف استشاري البلدية وبتنفيذ من شركة برقة للمقاولات ،وتحت إشراف اللجنة الإشرافية لمشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية.

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