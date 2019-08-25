المجمعي: لا يوجد شخص في طرابلس اسمه “الزيقرا”، ونستعد للهجوم على ترهونة

نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة، مصطفى المجعي، أنباء عملية إلقاء القبض على “عبدالرحمن محمد عبدو” الملقب بـ” الزيقرا”، وأن العاصمة لا يوجد فيها شخص بهذا الاسم، وأن لا خلافات بين قادة المجموعات المسلحة في معسكر حكومة الوفاق.

وذكر المجعي، المعروف عنه أنه المتحدث باسم عملية “بركان الغضب”، التي أجرت معه حديث إن حكومة الوفاق تستعد لـ”المعركة الكبرى” والتي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة، ومحاربة الجيش الوطني والقضاء عليه.

ويُعرف مصطفى المجعي، أنه المتحدث باسم عملية “بركان الغضب”، لا المتحدث باسم قوة الردع الخاصة، كما جاء في تصريح الوكالة الروسية، التي أوضحت في تصريحاتها الخاصة، أنه “متحدث باسم قوة الردع”.

وبالرجوع إلى عملية إلقاء القبض على “الزيقرا”، كشفت مصادر ليبية، إن كتيبة “ثوار طرابلس” توعدت قوة الردع، بعد القبض على أحد قياداتها.

وأشارت المصادر للموقع الروسي، إن “الزيقرا” متهم في عدة قضايا جنائية، ومطلوب لدى الأجهزة المختصة في طرابلس.

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