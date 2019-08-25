مجلس مشائخ ترهونة يُجدّد دعمه للجيش الوطني

جدّد مجلس مشائخ ترهونة، دعم المدينة وأهلها للجيش الوطني في حربه على المجموعات الإرهابية والمسلحة، التي يخوضها لبسط الأمن في كل ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له، أن الحملات التي تشنها “الأقلام الحاقدة والمأجورة”، على المدينة لتشويهها، ولضرب النسيج الاجتماعي، لن تؤثر على أهالي ترهونة، وأن دعم الجيش الوطني واجب وطني، لتحرير البلاد من الإرهابيين وإنهاء الفوضى.

وقدّم مجلس مشائخ ترهونة، العزاء لأهالي ورشفانة، في فقيدهم “خالد بوعميد”، مُوجّها في كلمة له، إلى من يحاول بثّ الفتن بين المدن والمناطق في ليبيا، أن قبائل ترهونة وورشفانة ستبقى صفا واحدا في دعمها ومساندتها للجيش.

وثمّن المجلس على تأكيد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الدكتور المبروك بوعميد، على ضرورة المحافظة على وحدة الصف بين قبائل ترهونة وورشفانة .

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