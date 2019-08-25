إدارة المفرقعات تنجح في إزالة قذائف وصواريخ من منطقة زناتة

قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، بإزالة قذائف وصواريخ سقطت على منطقة زناتة بالقرب من مديرية أمن طرابلس.

وأوضحت الإدارة التابعة لهيئة السلامة الوطنية، أن عملية الإزالة تمت بنجاح، وأن أعضائها يواصلون العمل، لأجل سلامة المواطنين.

وكانت الهيئة، قد أشارت في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، أن أعضاء إدارة المفرقعات ومعاجلة المتفجرات، نجحوا في غزالة صاروخ غراد وصاروخ OG7 وعدد 3 قذائف هاون بمنطقة الماية.

وطالبت الهيئة من المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ضرورة التواصل في حالة وجود أي أجسام غريبة، وأدرجت أرقام الغرفة الرئيسية بهيئة السلامة الوطنية، وهي:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية