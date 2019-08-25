ضبط عصابة تهريب سيارات إلى السودان عن طريق الكفرة

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين من دولة السودان يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان.

ووفق الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «قبض عناصر التحريات العامة على (ع ي ع) و(ص ا ح) على متن مركبة آلية كيا نوع (فيستو» وعند الاستدلال معهم اتضح لنا احدهم من سكان مدينة بنغازي والأخر من سكان مدينة المرج.

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واعترف المتهم الأول بعرض السيارات للبيع لأشخاص مقيمون في دولة السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وأشارت المديرية إلى أن عناصر التحريات عثروا على محدثات مع عدة أشخاص من دولة السودان على هاتفه الخاص. واقر المتهم بشراء السيارات وبيعها في دولة السودان عن طريق مدينة الكفرة، ليتم إحالته الى النيابة العامة .

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