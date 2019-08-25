إزالة بقايا قذائف وصواريخ سقطت على منطقة زناته في طرابلس

المتوسط:

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، السبت، من إزالة بقايا قذائف وصواريخ سقطت على منطقة زناته بالقرب من مديرية امن طرابلس.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن بقايا هذه المتفجرات كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557، 021-4773802،021-4779906

وكانت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن استياءها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محمله السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “انه ومنذ الثماني سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات موضحة أن كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”

وأكدت الإدارة، أنه حتى الألغام يتم نقلها عن طريق سيارات الموظفين الخاصة.

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