القبض على شخصين ببنغازي يهربان السيارات للسودان

قام قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي بالقبض على شخصين يقومان بتهريب السيارات إلى السودان.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن عناصر التحريات العامة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو “ع ي ع “، والمدعو “ص ا ح ” اللذين كانا يستقلان مركبة آلية نوع كيا، مشيرا إلى أن أحدهما من سكان مدينة بنغازي والآخر من سكان مدينة المرج.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن أحد المتهمين اعترف أنه يقوم بعرض السيارات للبيع لأشخاص يقيمون في دولة السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي لافتا إلى أن تهريب السيارات يتم عن طريق مدينة الكفرة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه جرى استكمال باقي المحضر وتقديم المتهم إلى النيابة العامة.

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