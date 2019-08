المتوسط:

أعلن آمر محاور عين زاره ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري، أن دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس قادم لا محالة، وسيحتفل الليبيون بدخول قواته في قلب طرابلس.

وقال المنصوري، مخاطبا أهالي طرابلس إن مسألة الوقت ودخول الجيش، تحتاج لبعض الترتيبات لا أكثر.

The post الجيش: سندخل طرابلس لا محالة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية