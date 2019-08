المتوسط:

تمكن عناصر قســـم التحـــريات العـــامة من ألقاء القبض على شخصين من دولة السودان يقومان بتهريب السيارات إلى السودان.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن عناصر التحريات العامة قبضت على المدعو “ع ي ع “، والمدعو “ص ا ح ” على متن مركبة آلية كيا نوع “فيستو” وعند الاستدلال معهم اتضح أن أحدهم من سكان مدينة بنغازي والأخر من سكان مدينة المرج .

واعترف الطرف الأول بأنه يقوم بعرض السيارات للبيع لأشخاص مقيمون في السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي .

وبعد أن قامم عناصر التحريات بتفتيش هاتفه الخاص به، وتم العثور على محدثات مع عدة أشخاص من دولة السودان حيث اعترف أنه يقوم بشراء السيارات وبيعها في السودان عن طريق مدينة الكفرة ليتم تقديمه إلى النيابة العامة.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

The post القبض على شخصين يقومان بتهريب السيارات إلى السودان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية