رئيس النيجر: استعادة الأمن في ليبيا «أولوية ملحة»

جدد رئيس النيجر محمد إيسوفو دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للازمة التي تمر بها ليبيا ووقوفه إلى جانب الشعب الليبي في محنته مؤكدا بأنه لا يوجد سوى حل واحد للأزمة وهو استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.

واعتبر إيسوفو في مقابلة خاصة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن «هذا الهدف يجب أن يكون هو الأولوية الملحة في الوقت الراهن ثم تأتي بعد ذلك مسألة إجراء الانتخابات».

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وفي ذكرى استقلال بلاده في الثالث من أغسطس الماضي، أرجع رئيس النيجر مصدر جميع النزاعات في بلدان الساحل الأفريقي المجاور إلى الأزمة الليبية، في تناقض مع تصريحات سابقة لوزير دفاعه حول تأثير وضع جارته الشمالية على أمن البلاد.

وعلى خلفية حصول النيجر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مطلع 2020، قال إنه «سيطالب بإيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة الليبية، التي اعتبرها مصدر جميع النزاعات في بلدان الساحل إلى بحيرة تشاد».

وانسحبت فرنسا مطلع يوليو الماضي من قاعدة «ماداما» العسكرية التي تم تشييدها في 2014 على حدود النيجر وتشاد وليبيا، وكانت تهدف للتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، بينها «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، وجماعة «أنصار الدين» وجماعة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» و«بوكو حرام» (مجموعة مسلحة نيجيرية).



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