اخبار ليبيا الان

بعد توقيف المُعلمّات.. “ترسيب” 3 طلاب بسبب الغش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق قراراً بإلغاء امتحان الرياضيات لـ3 طلبة من الشهادة الثانوية، بعد أن تم ضبطهم وهم في حالة غش.

وبحسب ما نص عليه قرار وزير التعليم رقم (950) لسنة 2019 بشأن ضبط مخالفات لنظم الدراسة والامتحانات وتقرير الحكم بشأنها، فإن الطلبة سيُعدّون راسبين في الامتحان المذكور.

ويقضي قرار الوزير بأنه في حال كرّر الطلبة المُعاقبون هذه المُخالفة بإلغاء الامتحان الذي تم ضبطهم فيه وهم في حالة غش، إضافة إلى إلغاء بقية المُقررات التي كان من المُفترض أن يمتحنوا فيها بعده.

وكان وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، قد أصدر منذ نحو يومين قراراً بوقف مُعلمة ومديرة مدرسة عن العمل وإحالتهما للتحقيق، لمُخالفتهما للقوانين ومُساعدة طلبة امتحانات الشهادة الثانوية على الغش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك