بعد توقيف المُعلمّات.. “ترسيب” 3 طلاب بسبب الغش

أوقفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق قراراً بإلغاء امتحان الرياضيات لـ3 طلبة من الشهادة الثانوية، بعد أن تم ضبطهم وهم في حالة غش.

وبحسب ما نص عليه قرار وزير التعليم رقم (950) لسنة 2019 بشأن ضبط مخالفات لنظم الدراسة والامتحانات وتقرير الحكم بشأنها، فإن الطلبة سيُعدّون راسبين في الامتحان المذكور.

ويقضي قرار الوزير بأنه في حال كرّر الطلبة المُعاقبون هذه المُخالفة بإلغاء الامتحان الذي تم ضبطهم فيه وهم في حالة غش، إضافة إلى إلغاء بقية المُقررات التي كان من المُفترض أن يمتحنوا فيها بعده.

وكان وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، قد أصدر منذ نحو يومين قراراً بوقف مُعلمة ومديرة مدرسة عن العمل وإحالتهما للتحقيق، لمُخالفتهما للقوانين ومُساعدة طلبة امتحانات الشهادة الثانوية على الغش.

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