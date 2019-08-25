سلامة يُشارك بخطته في اجتماع (3+3P) بباريس

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، باجتماع (3+3P) الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس بحضور ممثلين عن دول إيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى المشاركون في الاجتماع، الذي أقيم الجمعة، تقييما مشتركا للأوضاع المالية والأمنية في ليبيا، فيما شارك المبعوث الأممي بخطته التي قدمها ضمن إحطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن في الـ29 من يوليو الماضي، بهدف إنهاء القتال الدائر.

وتتضمن المرحلة الأولى من خطة سلامة بهدنة تقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي القتال فترة عيد الأضحى، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، وتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

يشار إلى أن مجموعة (3+3P) تضم كلا من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ومصر، باعتبارها الدول الأكثر اهتماما بملف الأزمة الليبية.

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