رئيس هيئة الإعلام والثقافة يزور مدينة أجدابيا

قامت مديرية امن اجدابيا بتأمين موكب رئيس هيئة الاعلام والثقافة أ. جمعة الفاخري والوفد المرافق له المتجه الى بلدية البيضان انتلات وذلك للاعلان عن افتتاح مهرجان (حسن القطع ) الثقافي في بلدية البيضان انتلات في اكتوبر القادم

و بدوره قام ايضاً رئيس الهيئة بزيارة للبلدية للاطلاع على مشاكلها من نقص للمياه والاعتداء على المحميات الزراعية وغيرها من المشاكل التي تخص البلدية والعمل على حلحلتها

هذا وشكر رئيس هيئة الاعلام والثقافة رجال الامن بمديرية امن اجدابيا على المجهودات المبذولة في سبيل تأمين المنطقة وحرصهم على استتباب الامن.

