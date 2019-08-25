اللواء منفور: سلاح الجو نفذ ضربتين جويتين استهدفت تجمعين لميليشيات طرابلس

طرابلس-العنوان

أكد اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة أن الضربات المنفذة اليوم الأحد، على عدة أهداف في جنوب طرابلس كانت موفقة وموجعة للعدو.

وقال اللواء منفور أن مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي نفذت فجر اليوم الاحد ضربتين جويتين علي تجمعين مهمين، أولهما تجمع لميليشيات صلاح بادي جنوب غرب معسكر النعمي بمسافة 2.5 كم.

وأوضح اللواء منفور أن التجمع الثاني الذي استهدف سلاح الجو كان لميليشيات ومرتزقة أسامة أجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات.

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