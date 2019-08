برلماني يكشف سبب الخلاف بين الإخوان والسراج

المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن الخلاف بين تنظيم الإخوان ورئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، كانت بدايته، تصريح وزير الخارجية بحكومة الوفاق ، محمد سيالة، بخصوص “الجيش”، عندما صرح أن خليفة حفتر هو القائد العام للجيش.

وتابع امغيب، في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه منذ ذلك الوقت، وتنظيم الإخوان في المجلس الاستشاري، يحاول إجبار السراج على تغيير سيالة، إلا أن العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان يقدمه سيالة بحكم خبرته وعلاقاته، منع السراج على الإقدام على مثل هذه الخطوة، مُبينًا أنه لذلك السبب وافق الإخوان على تأجيل موضوع سيالة إلى أن يستقر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.

وأكمل “امغيب”، أنه اليوم وبعد أن تخلى العالم عن السراج وعن دعم حكومة الوفاق، حاول السراج المرتبط باتفاقيات دولية، أن يخرج من المشهد السياسي الليبي بشيء من حفظ ماء الوجه، وأنه قد يكون ذلك بتوجيهات من بعض الدول التي كانت السبب في وجوده رئيسًا للوزراء.

وأشار امغيب إلى أن السراج بيًّن لجماعة الإخوان بشكل أو بآخر أن العالم حسم أمره بخصوص المعركة في طرابلس، وأنه من الأفضل التنازل المؤلم، لكي يخرجوا من المشهد السياسي بشكل مُشرف ولكي يتم تسليم السلطة بشكل سلمي يسمح بالحفاظ على بعض المكاسب التي تحققت لهم وشرعية بعض العقود التي وقعت مع بعض الدول.

وكشف امغيب، أن هذا الأمر لم ولن يعجب الإخوان المتمسكين بالسلطة لآخر لحظة، كما أنهم لا يريدون أن يفرطوا في فائز السراج كواجهة سياسية اعترف بها العالم، موضحًا أنهم يريدون أن يُغيروا الوزارات لكي تصبح كلها تحت أيديهم وسيطرتهم، وأن أول هذه الوزارات وزارة الخارجية، إلا أن هذا ما رفضه فايز السراج، مُستدركًا: “الأمر الذي دفع إعلام الإخوان لشن هذا الهجوم عليه الآن مع أنهم شركاء في معركة تبين للسراج الآن أنها خاسرة”.

