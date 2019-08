المتوسط:

أصدرت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، بيانًا، بخصوص تطورات الأوضاع في مدينة مرزق، إذ تتابع اللجنة بقلق بالغ تطورات الأحداث في مدينة مرزق ذات الأهمية الجغرافية والاقتصادية، وتحمل مسؤولية التصعيد الأخير إلى حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة التي تتبعها والتي فرضها المجتمع الدولي على الشعب الليبي.

وتعتبر اللجنة، أن التصرفات غير المسؤولة لحكومة الوفاق ومن ذلك الاستعانة بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا أفعالا تهدد النسيج الاجتماعي في المدينة وتنذر بانفجار الأوضاع في الجنوب بصفةٍ عامة، إذ ستمتد آثاره طويلا، كما تشكل تلك الأفعال تهديدًا لوحدة البلاد.

وتؤكد اللجنة، أن الجيش الوطني هو مؤسسة لكل الليبيين ويقوم بمهامه في الحفاظ على آمن البلاد والحفاظ على ثراوتها ومقدراتها دون أي اعتباراتٍ أخرى.

وتدعو اللجنة، بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف عاجل وحازم من هذا الأمر، وإلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي.

The post «خارجية النواب» تصدر بيانا شديد اللهجة بخصوص تطورات الأوضاع في مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية