“أمن بنغازي” يقبض على عصابة تُهرّب السيارات إلى السودان

ألقى عناصر قسم التحريات التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية يمتهنان تهريب السيارات إلى السودان.

وبحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي عن تفاصيل عملية القبض، فقد تمت ملاحقة المُهرّبين بعد ورود معلومات عن تورّطهم في هذه الجرائم، ومن ثم ألقي القبض على الأول وهو مُقيم في بنغازي.

واعترف بأنه يقوم بعرض سيارات من ليبيا لأشخاص في السودان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الطرف الآخر وهو من سكان مدينة المرج.

وأعترف المُتهمان بأنهما ينُفذّان جرائمهما ويقومان بتهريب السيارات المُختارة من قبل أشخاص مُقيمين في السودان عبر منطقة الكفرة الحدودية.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن عناصر التحريات عثروا على أدلة تُثبت تورطهما في تهريب السيارات داخل الهواتف المحمولة الخاصة بهم، والتي احتوت على محادثات مع أشخاص من السودان، مُؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حقهما.

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