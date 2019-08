المتوسط:

أعلن المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، عن 3 نتائج محتملة للحرب التي وصفها بـ”الأهلية” القائمة الآن في ليبيا، داعيا إلى ضرورة بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى حل توافقي.

وقال “وينر”، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، : “ثلاث نتائج محتملة للحرب الأهلية في ليبيا، إما جانب يهزم الآخر، أو التقسيم الفعلي المُطول بحكم الواقع، أو التفاوض على حل وسط”، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتأمين حل توافقي ولتوفير أفضل قدر للمواطنين في ليبيا من السلامة والأمن والحرية.

The post المبعوث الأمريكي السابق: 3 نتائج محتملة للحرب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية