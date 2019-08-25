العقوري: أمن السودان مهم لكامل دول المنطقة

قدمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التهاني للشعب والقيادة السودانية بالتوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يمهد الطريق للاستقرار والازدهار في السودان.

وأكد العقوري أن اللجنة تقدر جيدا دور جميع الأطراف الدولية التي ساهمت في الوصول لهذا الاتفاق التاريخي.

وأكدت اللجنة على أهمية “أمن واستقرار السودان لكامل دول المنطقة” مشددا على عمق العلاقات بين البلدين وحرص ليبيا على تعزيز العلاقات مع الجانب السوداني في جميع المجالات وبما يعود على البلدين والشعبين بالاستقرار والازدهار”.

يشار إلى أن الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم بينما اعتبره الجنرالات تأكيدا على دورهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

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