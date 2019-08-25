بلدية الشويرف: لا نعترف بأية أجسام موازية للحكومة المؤقتة مهما ادعت الشرعية

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

الثني بحث خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة احتياجات بلدية الشويرف وسير العمل بها وآليات توفير متطلبات الحياة لكافة المواطنين في هذه البلدية.

وثمن الوفد دور الثني من خلال عمل الحكومة في كافة أرجاء الوطن، مؤكدين أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية التي تمثل كافة الليبيين وتقدم الخدمة لهم.



وشدد الوفد على دعمه التام لشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لافتين لعدم اعترافهم بأية أجسام موازية مهما ادعت الشرعية.

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